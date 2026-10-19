Военный эксперт Адалят Вердиев выступил с предложением восстановить визовый режим с Турцией на фоне роста радикальных националистических, шовинистических и ксенофобских настроений в этой стране.

Эксперт написал в соцсетях, что свободный въезд представителей радикальных политических и религиозных группировок из Турции создаёт угрозу безопасности Азербайджана.

По его словам, особую опасность представляют религиозные течения, пытающиеся распространить своё влияние среди азербайджанской молодёжи и поставить под угрозу светский характер государства.

Вердиев упомянул сети FETÖ, «Нурджулук», «Сулейманчилар» и «Исмаил ага джамааты», которые, по его утверждению, могут действовать под прикрытием культурных и образовательных организаций.

Эксперт также отметил, что недавняя напряжённость выявила в Турции людей, которые прежде выступали под лозунгом «Один народ — два государства», а теперь открыто занимают враждебную позицию в отношении Азербайджана и призывают к преступлениям на его территории.

По мнению Вердиева, переход к электронным или обычным визам позволит усилить контроль за въезжающими и предотвратить проникновение радикальных структур.

«Принцип „Один народ — два государства“ отражает духовное и стратегическое союзничество, однако для нас главным приоритетом остаётся государственная безопасность», — подчеркнул он.

Эксперт призвал соответствующие государственные структуры согласовать необходимые меры и в кратчайшие сроки восстановить визовый режим, отметив, что это не нанесёт ущерба союзническим отношениям Баку и Анкары.