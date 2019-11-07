В африканской стране Буркина-Фасо боевики напали на конвой золотодобытчиков. Погибли и получили ранения около 100 человек.

Об этом сообщает агентство Синьхуа. Автоколонна в сопровождении военных подверглась нападению неизвестных боевиков из засады на дороге, ведущей на золотой рудник в провинции Тапоа.

В результате атаки по меньшей мере 37 человек погибли, в том числе военнослужащие и гражданские лица, более 60 были ранены. Боевики скрылись, ведется их розыск.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Minval.az