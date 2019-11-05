Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл уведомил руководство испанского клуба, что больше не хочет выступать за команду и намерен в зимнее трансферное окно перейти в один из китайских клубов.

Как сообщает RT со ссылкой на AS, в Китае Бэйлу готовы предложить контракт на очень выгодных условиях. Кроме того, отмечается, что в этом году хавбек может уже не сыграть за «Реал» из-за этой ситуации.

30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он сыграл семь матчей в составе испанского коллектива, забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

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