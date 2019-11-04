Злоумышленники на юго-западе Франции ограбили построенную в XI-XIII веках церковь Сент-Мари, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, протаранив дверь собора на автомобиле.

Инцидент произошёл в ночь на 4 ноября. Трое неизвестных вышибли на машине дверь здания и, распилив решётку, проникли в помещение, где хранились ценные экспонаты. Как сообщил мэр города Эрве Люкберей, грабители похитили золотые украшения, принадлежавшие епископам Олорона. Многие предметы были сломаны и разбиты, передают российские «Новости».

Издание уточняет, что налетчики бросили разбитый автомобиль на месте преступления и скрылись на запасной машине. В настоящее время их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.



Minval.az