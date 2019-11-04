Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».

Хэмилтон обеспечил себе титул досрочно, заняв второе место в Гран-при США 3 ноября. За две гонки до окончания чемпионата он опережает своего напарника по «Мерседесу» Вальтери Боттаса на 67 очков.

Выиграв шестой титул чемпиона, Хэмилтон вышел на второе место в истории по этому показателю после Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик выигрывал чемпионаты семь раз, передает портал «Meduza.io».

Среди действующих гонщиков, помимо Хэмилтона, наибольшее количество титулов у Себастьяна Феттеля — четыре.

Хэмилтон выиграл три последних чемпионата мира подряд.

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