Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».
Хэмилтон обеспечил себе титул досрочно, заняв второе место в Гран-при США 3 ноября. За две гонки до окончания чемпионата он опережает своего напарника по «Мерседесу» Вальтери Боттаса на 67 очков.
Выиграв шестой титул чемпиона, Хэмилтон вышел на второе место в истории по этому показателю после Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик выигрывал чемпионаты семь раз, передает портал «Meduza.io».
Среди действующих гонщиков, помимо Хэмилтона, наибольшее количество титулов у Себастьяна Феттеля — четыре.
Хэмилтон выиграл три последних чемпионата мира подряд.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆
He’s done it! @LewisHamilton is a SIX-TIME world champion! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/QnsxnfzsUS
— Formula 1 (@F1) 3 ноября 2019 г.