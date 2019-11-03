Американский актер Брайан Тарантина умер в США в возрасте 60 лет. Актера обнаружила его племянница, которая пришла проведать дядю и обнаружила его на диване, не отвечающим на ее слова.

Представитель актера, Лори Смит сообщил, что актер умер от осложнений из-за недавней болезни. Он добавил, что Брайан был очень болен в течение последних нескольких месяцев и около месяца находился в северной части штата Нью-Йорк, где проходил лечение от проблем с сердцем, передает портал «360tv».

Источники в правоохранительных органах сказали, что Тарантина был найден мертвым рано утром в субботу в собственной квартире на Манхэттене. Около его тела было найдено белое порошкообразное вещество. Возможно, актер умер от передозировки наркотиков, однако эти данные пока не подтверждены.

Будет проведено вскрытие для установления точной причины смерти.

Брайан Тарантино начал работать в американской киноиндустрии еще в 1980-х годах. Он снимался в таких знаменитых как «Талантливый мистер Рипли», «Путь Карлито» и «Донни Браско».

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