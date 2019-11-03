Мексиканец Сауль Альварес победил россиянина Сергея Ковалева в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом сообщил Championat.com.

Поединок состоялся 3 ноября на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. На ринг вышли российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес, которые боролись за чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 килограмма.

Бой завершился в 11-м раунде, когда Альварес нокаутировал Ковалева. После этого россиянин потерял чемпионский титул по версии WBO. А мексиканец завоевал пояс в четвертой весовой категории.

Ковалев проиграл в четвертый раз в своей профессиональной карьере. На его счету также числится 34 победы (из них 29 — нокаутом) и одна ничья. А Альварес выигрывал 53 раза (в том числе 36 — нокаутом), одержал одно поражение и дважды сыграл вничью.

За этот бой мексиканец гарантированно получит 35 миллионов долларов, а россиянин — 12 миллионов долларов. Доходы спортсменов могут возрасти благодаря продаже прав на рекламу и телетрансляции.

Minval.az