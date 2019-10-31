Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что «по итогам прошедшей в апреле встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сформировались «перспективы целого ряда гуманитарных мер», сообщает ТАСС.

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Об этом он заявил в четверг по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

По его словам, «тогда обсуждались в том числе и меры обмена удерживаемыми лицами, обмен телами погибших и взаимные поездки журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия.

«Ситуация с [обменом] удерживаемыми лицами менее оптимистична, но мы все-таки исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении», – добавил министр.

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