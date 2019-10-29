Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, какими методами воспитывал своего сына.

«Мои методы воспитания: убеждение, личный пример, поощрение, требование, принуждение», — цитирует его «Вестник Кавказа».

Абдулманап также отметил, что нет ничего сложного в том, чтобы внушить ребенку быть умным и начитанным. «Нужно просто своевременно уделять внимание детям. На первом месте у ребенка должна быть учеба, а на втором — спорт», — отметил он.

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