Если загуглить историю происхождения главного прозвища «Ювентуса» на русском, можно попасть на форум болельщиков туринской команды и тему «Старая Синьора. А почему?». Один из ответов звучит так (орфография сохранена): «Чего это обсуждать. Мало мальски интересующийся болельщик Ювентуса знает откуда это пошло. Зачем обсуждать?!». «Спорт сегодня» отмечает, что на самом деле ничего стыдного в этом нет – даже в Италии не существует однозначной версии, хотя прозвище активно используют в самом клубе.

В 2017-м сайт УЕФА представлял участников Лиги чемпионов, рассказывая о прозвищах команд. «Канониры», «Матрасники», «Лисы», «Сливочные» – в большинстве случаев проблем с этимологией не возникало. Споткнулись на «Ювентусе»: «Откуда пошло словосочетание «Старая Синьора», неясно. Многие считают, что оно появилось после покупки клуба семьей Аньелли в 20-х годах. Чтобы подчеркнуть изысканный стиль, стиль «Ювентуса», клуб начали сравнивать с элегантной аристократкой».

Такой вариант кажется натянутым и не слишком правдоподобным. Как и все остальные – каждый легко поставить под сомнение.

Это шутка о названии

В редком документе, претендующем на официальность, один из создателей «Ювентуса» Энрико Канфари рассказал, что при основании на голосование были вынесены три варианта названия клуба: «Виа Форт» (в честь улицы, на которой проводились собрания), «Массимо д’Адзельо» (в честь лицея, где учились основатели) и «Ювентус» («молодость», «юность» с латыни). «Я был против «Ювентуса», – писал Скавари. – Мне казалось, это слово не соответствует серьезности наших намерений. Время показало, что я ошибался. Это было удачное решение».

Согласно одной из версий, «Старая Синьора» – ирония по поводу названия клуба. В 30-х годах большинству лидеров «Юве» было за 30, и болельщики отреагировали шутками о том, что команда не такая уж и молодая. «Синьорой» «Ювентус» стал банально из-за того, что в итальянском языке это слово женского рода – la Juventus, производное от la squadra, «команда».

Сначала «Ювентус» был просто «Синьорой» (или Madama на туринском диалекте), в 30-х в шутку добавилось определение «Старая».

Или дело в годе основания

«Ювентус» был основан осенью 1897 года. Клубу 122 года – он действительно старый. Есть версия, что «Старая Синьора» появилась как раз из-за того, что «Юве» – одна из первых команд, основанных на территории Италии.

Самыми старыми считаются три туринских клуба, которые не дожили до наших дней: «Торино» (1887-1891, не имеет отношения к современному «Торино»), «Нобили Торино» (1889-1891) и «Интернационале Торино» (в него объединились «Торино» и «Нобили Торино», 1891-1900). Из существующих до сих пор первой была «Дженоа», появившаяся в сентябре 1893-го. Следующим возник «Ювентус».

Официальный дебют «Юве» состоялся 11 марта 1900 года, в третьем сезоне чемпионата Италии.

Или все-таки Аньелли

В 1923-м «Ювентус» стал собственностью семьи Аньелли, основателей компании FIAT. Простые рабочие на севере Италии тогда называли богачей «старыми синьорами» – определение перешло на клуб, который теперь принадлежал одним из самых влиятельных и состоятельных людей страны.

Говорят, под таким же прозвищем в других регионах страны проходили владельцы борделей – недругам «Ювентуса» даже ничего придумывать не пришлось.

И еще шутки

В 30-х годах в Пьемонт съезжались рабочие со всей Италии – на заводах FIAT было много вакансий. Большинство приезжих были с юга, из Неаполя и Палермо. FIAT не только платил им зарплату, но и давал билеты на матчи. Поход на футбол был единственным развлечением для рабочих и они шутили, что по выходным ходят к одной женщине – старой синьоре в черно-белых цветах.

По другой версии, болельщики настолько любили «Ювентус», что считали команду своей второй половиной – из фразы вроде «моя старушка» появилась «Старая Синьора».

Еще одна теория, связывает два прозвища «Юве»: «Старая Синьора» и «Гоббы» (горбуны).

В сезоне-1957/58 «Ювентус» одним из первых в Италии начал играть в футболках, которые больше напоминали широкие рубашки. Спереди был глубокий V-образный вырез, и когда игрок бежал, футболка вздувалась на спине от ветра. Напоминало горб – отсюда и взялось прозвище. «Goeba» – по-турински «горбунья», «старуха».

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Официальной версии нет, зато есть множество идей от тех, кто не любит «Ювентус».

«Ювентус» – «Старая Синьора», потому что платит за любовь к себе».

«Ювентус» – «Старая Синьора», потому что не может стоять на ногах без помощи судей».

«Ювентус» – «Старая Синьора», потому что за нее не болеют настоящие мужики».

Хейтеры у «Юве» изобретательные, а пиар-отделу клуба не помешало бы прояснить ситуацию – так точно будет солиднее.

Minval.az