Ведущий форвард футбольной сборной Франции и клаб «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе является приоритетной целью мадридского «Реала». Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет приобрести его как можно быстрее, но «ПСЖ» готов расстаться с игроком только за рекордные 300 млн евро.

«Реал» лихорадит на старте нынешнего сезона, несмотря на то, что он идет в числе лидеров национальной Ла Лиги и в принципе успешно решает задачи в Лиге чемпионов. При этом в последние недели пошатнулись позиции главного тренера мадридистов Зинедина Зидана, передают российские «Вести».

Ходят слухи, что Перес выставил французскому наставнику «Реала» ряд претензий, но при этом согласен с тренером, что Мбаппе – это тот недостающий элемент, которого клубу не хватает для дальнейших успешных выступлений.

Первое лицо «сливочных» не только постоянно следит за игрой талантливого француза, но и давит на психику и руководителям «ПСЖ», и своим соратникам, сообщает испанское издание As. Перес после матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брюгге» (5:0), в котором Мбаппе сделал хет-трик, писал членам совета директоров мадридского клуба: «Вы видели, как сегодня сыграл Мбаппе?»

При этом и сам Мбаппе, как считают эксперты, хотел бы играть именно в «Реале», что, конечно, делает перспективы сделки между клубами весьма значительными. Но парижане не хотя прогадать готовы начать переговоры, только если «Реал» предложит за Мбаппе 300 млн евро. Это – потенциально рекордная сумма для мирового футбола.

Minval.az