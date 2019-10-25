Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве.

«Я бы хотел и буду драться в России, в Москве. Сейчас смотрю площадки. Хочу приобрести что-то большое, чтобы тренироваться здесь и жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальна. Мне бы хотелось привезти сюда сына. У вас через несколько недель будет бойцовский ивент, я бы даже хотел остаться. Если найду площадку, то, может быть, действительно останусь, привезу детей. В какой-то момент я привезу сына в эту замечательную страну, в этот великий город. Для меня это будет большой честью», — заявил ирландец в эфире Первого канала.

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