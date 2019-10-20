В спорте нет мелочей – все, что касается тренировок и здоровья спортсменов, – под микроскопом. На пути к олимпийской медали важно планировать не только нагрузки с методикой, но и развивать самые банальные навыки. Например, мытье рук.

Как пишет «Спорт сегодня», The Guardian рассказал о группе ученых из Английского института спорта – исследовательского учреждения, занимающегося спортивными разработками: от биомеханики до формы весел в гребле. Одно из ведущих направлений – борьба с болезнями спортсменов.

Институт установил, что за последние 2 года из-за заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, суммарно атлеты пропустили почти 6000 тренировочных дней. Ученых бросили на борьбу с респираторными заболеваниями – по статистике это разновидность травмы.

Они уже пришли к выводу, что лучший способ предупредить болезнь – правильное мытье рук. И сейчас группа изучает вопрос.

«Респираторные заболевания и инфекции – одна из самых частых причин, из-за которых спортсмены терпят неудачу на Олимпиаде, – говорит доктор Джеймс Халл. – Если вы думаете над небольшими улучшениями, которые серьезно влияют на результат, то снижение риска заболеваний – очевидное решение».

Халл сравнивает это с удобной обувью, которая снижает риск травм. Для профилактики заболеваний важно не только мытье рук, но и здоровый сон, снятие психологического напряжения и другие моменты, которые надо контролировать: спортсмены много путешествуют перед соревнованиями, жмут руки незнакомцам.

«Мы долго думали, как снизить риски, – продолжает Халл. – Звучит просто, но большинство людей не умеет правильно мыть руки. А ведь большинство инфекций передаются как раз через контакт. Так что мыть руки – жизненно важно».

Ученые используют систему SureWash, которая фиксирует движения рук в соответствии со стадиями правильного мытья от WHO (Всемирной организации здравоохранения).

Выглядит примерно так:

По мнению доктора Халла, люди быстро забывают, как правильно мыть руки: «Мы провели исследование: через две недели после обучения знания теряются. Еще люди не знают, что спиртовой гель действует только после минутного контакта с кожей. Если вы сотрете его уже через 15 секунд, то эффект будет нулевой».

Но благодаря SureWash и тренировкам, знания усваиваются чуть лучше.

Теперь во время Олимпиады британские спортсмены будут мыть руки тщательно и (скорее всего) не заболеют.

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