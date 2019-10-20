Матчи «Ак Барса» и «Салавата» в свое время были самым принципиальным противостоянием в КХЛ – за «зеленым дерби» следила вся лига. С годами принципиальность немного стерлась, но команды все равно обратили на себя внимание.

Перед первой встречей в сезоне «Салават Юлаев» объявил, что победитель получит кубок чак-чака – и представил неофициальный трофей. С максимальным пафосом, пишет издание «Спорт сегодня».

«Ак Барс» поддержал затею – и анонсировал неофициальный кубок у себя в соцсетях. Отличная самоирония для российских клубов, которые обычно к любому событию относятся сверхсерьезно.

«Салават» победил в домашнем матче – 3:1 – и забрал новый трофей себе.

Чак-чак – это национальное татарское и башкирское блюдо: выглядит как медовая горка из мягкого теста, сделанного из пшеничной муки высшего сорта и сырых яиц.

Причем татарский и башкирский чак-чак отличаются: для Казани это вспузырившаяся лапша (2-3 мм диаметр и 2-3 см длины), а для Уфы – более крупная (около 1 см в диаметре и 3-5 см в длину и иногда в форме шариков). Cамый большой чак-чак в мире сделали в Казани к ЧМ-2018: в форме половины футбольного мяча (2,6 м, 4026 кг), второй по размеру – в Башкортостане (вес – 1000 кг, площадь – 13,266 м).

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