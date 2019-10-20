Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор снова в деле! Они давненько не ссорились в твиттере, но президент UFC Дэйна Уайт спровоцировал новую волну. Чемпион UFC назвал ирландца алкашом, а бывший обладатель двух титулов ответил Хабибу на русском, пригрозив встречей в Москве, пишет «Спорт сегодня».

Бойцы особо не общались с весны, но пару дней назад Дэйна Уайт заявил, что Конор больше не тот парень, который может выбирать бои, а Хабиб – босс. Макгрегор не согласился.

«Это кто не тот парень? У вашего паренька был турнир в шатре. Это была палатка на гребаном песке. Продолжайте обманывать свою лошадку. Чемпионат нюханья ракушек», – написал Конор в твиттере, припоминая UFC 242 в Абу-Даби, где Хабиб победил Порье.

Через три часа Хабиб ответил: «Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов написал на русском, а уже через 15 минут Конор отреагировал – тоже на русском.

«Увидимся в Москве, киска», – написал ирландец.

«В Москве насильников не ждут», – парировал Хабиб, намекнув на обвинения Конора в сексуальном насилии в марте 2019-го.

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Последний раз Хабиб и Конор ругались в апреле. Тогда Нурмагомедов сравнил поведение Конора с ревнивой женой, которая постоянно уходит, но всегда возвращается. В ответе Конор перешагнул все рамки и выложил фотографию Нурмагомедова с женой, назвав ее полотенцем. Но быстро удалил твит.

С тех пор бойцы в основном обменивались заочными репликами: Конор раскладывал первый бой, а Хабиб осуждал удар Макгрегора в пабе. Потенциальный реванш тоже комментировали все, особенно после победы над Дастином Порье.

• Хабиб: «Пусть сначала Конор одержит 10 побед подряд. Вернись и покажи, кто ты. Тогда мы устроим бой. Но если мы где-то встретимся с ним, то подеремся – 100 процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы – в полицию».

• Абдулманап Нурмагомедов: «Идут разговоры о том, что бой Хабиба может пройти весной в России. Если Конор так хочет драться, то добро пожаловать в Москву»

• Дэйна Уайт: «Конор – один из трех лучших бойцов мира. Он очень сильно сосредоточен на реванше с Хабибом. Сейчас нужно провести бой Хабиба и Фергюсона. Но Тони не сможет стать следующим соперником Хабиба, то бой с Конором будет актуален».

• Конор: «До встречи, детка».

Теперь снова начались публичные ссоры. Реванш в 2020-м?

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