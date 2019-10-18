Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября, подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора страны, информирует «Интерфакс».

Как напоминают в пресс-службе Генпрокуратуры, Мамедов с августа 2016 г до нынешнего времени занимал должность прокурора Автономной республики Крым.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году — Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 г по июль 2014 г Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 г назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 г — заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016 г назначен прокурором АРК.

Отметим, что Гюндуз Мамедов является уроженцем Гянджи.

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