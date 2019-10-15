«В течение этого года мы должны уделять больше внимания возможности учителей учиться друг у друга в школе».

Как сообщает АПА, об этом на конференции «Бакинское образование: успехи и цели» сказала замминистр образования Махаббат Велиева.

По ее словам, во многих странах мира нет центров, управлений, поддерживающих учителей. У государства есть стандарт, который в то же время является требованием:

«Государство ждет реализацию этих работ. В каждой школе есть достаточно потенциала для этого. Но управление потенциалом должно быть системным. Необходимо запустить внутренний локомотив. Ни один директор не может сделать это в одиночку. В какую-то школу приходит новый директор, и школа начинает устойчивое развитие. Потому что там есть спящий, неуправляемый потенциал, ресурс».

М.Велиева отметила, что негативные случаи в школах все еще происходят: «Если один человек при остальных нарушает правила, то он не может требовать других соблюдать правила. Может быть, одна из основных причин низких показателей качества обучения в школах сегодня — это отсутствие взаимодействия между родителем и педагогом, а также обиды родителей, их реакция на отдельные инциденты.

На сентябрьской конференции учителей министр образования Джейхун Байрамов сказал, что дела нескольких директоров направлены в правоохранительные органы. Дела многих директоров находятся в судах. Технология в мире развивается с высокой скоростью, и эти новшества в первую очередь отражаются на образовании. Несмотря на это, мы все еще боремся с негативными явлениями».

Minval.az