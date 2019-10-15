На днях сборная Турции сделала еще один шаг к Евро-2020. В домашнем матче с Албанией турки доминировали (61% владения, 15:8 по ударам), но никак не могли забить.

На 90-й гол привезли сами албанцы: защитник мог спокойно выбивать мяч после заброса на Дженка Тосуна, но в него врезался вратарь Стракоша. Мяч отскочил к форварду «Эвертона», который головой пробил по пустым воротам. Праздновать прибежала вся команда. Игроки подбежали к трибуне и отдали честь.

«Спорт сегодня» отмечает, что в раздевалке после матча жест повторил и персонал. Фотографию выложили в официальном твиттере сборной.

Вряд ли бы на это обратили внимание, но в официальном твите было написано, что спортсмены «посвящают победу нашим храбрым воинам и собратьям».

Храбрые воины – турецкие вооруженные силы, которые ведут борьбу с террористами на севере Сирии.

Директор УЕФА по связям с общественностью Филип Таунсенд после матча сказал: «Я не видел этого жеста. Но в любом случае он может быть расценен как провокация. Правила запрещают любые политические или религиозные отсылки. Могу гарантировать, что мы тщательно изучим инцидент».

Подобные прецеденты в футболе уже были. На чемпионате мира-2018 игроки сборной Швейцарии Шакири и Джака показали двуглавого орла во время празднования гола в ворота Сербии, а Лихтштайнер изобразил жест во время матча. Орел изображен на флаге Албании.

Сербская федерация требовала по 2 матча бана нарушителям, но ФИФА решила иначе: Шакири и Джака заплатили по 10 тыс франков, а Лихтштайнер – 5 тысяч.

Футболисты сборной Турции – не единственные, кто салютовал военным. Гимнаст Ибрагим Чолак так же отметил победу на чемпионате мира в Штутгарте.

Международная федерация гимнастики пока не запрещают ничего такого, но после жеста Чолака правила могут изменить.

«Мы должны определиться: будем ли мы запрещать подобные празднования», – обратился к коллегам (и к самому себе) генсек организации Николя Буомпане.

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