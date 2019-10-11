11 октября в столице Туркменистана Ашгабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

В заседании принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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В своем выступлении на заседании лидер Азербайджана, в частности, сказал:

— Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечил всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого Советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море», в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины, с тем, чтобы они не достались врагу, то есть, там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч.

Весом вклад в нашу общую победу представителей азербайджанской науки. Так, великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «Катюши» и другие вооружения, ставшие кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного позорного режима Народного фронта в 1992-1993 годы 9 Мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям. Одним из первых решений Гейдара Алиева после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая – Днем победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем.

Minval.az