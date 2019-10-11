Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран СНГ осудил новые власти Армении за то, что они не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.

В ходе своего выступления азербайджанский лидер напомнил о роли азербайджанского народа в годы войны. Затем он напомнил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.

«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», — продолжил азербайджанский лидер.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. И. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — приводит его слова «Интерфакс».

После Алиева слово перешло к Пашиняну, который отметил, что Нжде боролся против турков и принялся защищать его.

Minval.az