В Азербайджане предлагается включить умные часы в категорию мобильных устройств, облагаемых акцизным налогом в размере 20 манатов за каждую единицу. Это предусмотрено предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс Азербайджана.

Напомним, что мобильные устройства были включены в перечень подакцизных товаров согласно изменениям, внесенным законом № 297-VIIQD от 9 декабря 2025 года. На каждое устройство был установлен акциз в размере 20 манатов.

Кроме того, физическим лицам разрешили ввозить для личного пользования одно мобильное устройство в течение календарного года без уплаты таможенных платежей. Эти положения вступили в силу 1 января 2026 года.