Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ) начал поиски нового титульного спонсора из-за опасений, что нынешний — автомобильный бренд Chevrolet («Шевроле») — не станет продлевать контракт после 2021 года в связи со слабым выступлением команды. Об этом сообщает в пятницу газета Times со ссылкой на информированные источники.

Сейчас МЮ занимает 12-е место в чемпионате Англии. По утверждению источников, знакомых с ситуацией, практически нет шансов на то, что Chevrolet продолжит спонсорское сотрудничество с МЮ, поскольку головная компания — американский автогигант General Motors — считает, что переплатила за права в 2012 году. С этим обстоятельством связывают последовавший позднее уход из корпорации главы департамента глобального маркетинга Джоэла Иваника. Руководство корпорации выразило недовольство его действиями, выяснив, что в результате сделки им придется платить гораздо больше предшественника — американской компании Aon Corp.

Заключенный тогда английским клубом семилетний контракт с американцами стал рекордным и составил £450 млн ($553,5 млн). До этого крупнейшим спонсорским контрактом было пятилетнее соглашение между «Барселоной» и некоммерческой организацией из Катара Qatar Foundation на сумму $230 млн.

ТАСС отмечает, что согласно условиям соглашения между «Манчестер Юнайтед» и Chevrolet, эти средства должны поступить клубу в сезонах-2014/15 — 2020/21. В минувшем сезоне от спонсоров поступили в общей сложности £171,8 млн ($211,3). Общие же поступления составили рекордные £627 млн ($771 млн), что на 6,3% выше, чем в предыдущем.

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