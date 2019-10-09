Мир находится на пороге масштабной перекройки границ в Арктике?

«Нам уже наворожили столько лжи голубые ледяные миражи» — писал когда-то Евгений Евтушенко. Как утверждают моряки, миражи можно увидеть не только в пустыне, но и в полярных морях, и где они опаснее — это еще посмотреть. Особенно если «ледяные миражи» принимают за маяки или знакомые берега.

Еще опаснее могут оказаться «ледяные миражи» в политическом прочтении. Особенно теперь, на фоне резкого взлета «политической температуры» в Арктике. Очередным тому доказательством стала история с сенсационными сообщениями о появлении российского спецназа в Норвегии — на архипелаге Шпицберген (Свальбард) и в материковой части страны.

Напомним: первой об этом сообщила интернет-газета AldriMer. МИД РФ тут же опроверг новость: «Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России». Теперь же появилась и реакция посольства Норвегии в России: «Мы не располагаем какими-либо сведениями о деятельности российских сил специальных операций на территории Норвегии или доказательствами такой деятельности»,— заявили в дипмиссии. Теоретически здесь можно было бы поставить точку. И посетовать, что AldriMer поддалась «ледяным миражам». Но…

Намеренно оставим в стороне гадание, что означает заявление посольства Норвегии в переводе с дипломатического: «никакого спецназа на нашей территории не было» или «неопровержимых доказательств у нас нет, от официального подтверждения этой новости мы воздержимся, но…» Незаконное проникновение вооруженных военнослужащих на территорию другой страны — это уже casus belli, то есть повод к войне, и если войну начинать не хочется, то эти драматичные сообщения официально не подтверждать, но меры принять — не такой уж невероятный вариант. А AldriMer — это не бульварное издание, где на первой странице рассказ про инопланетян, на последней — амурные похождения кинозвезд и интервью с популярной гадалкой, а в качестве политической приправы — статья на тему «русские идут». Эта газета специализируется как раз на военной тематике. И о российском спецназе она сообщила со ссылкой на четыре источника в трех странах, включая норвежскую контрразведку и разведку США. Сослалась газета и на фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков (правда, их она только описывает, но не публикует).

Более того, свое расследование успела провести и российская «Новая газета», которая нашла в Сети и социальных сетях прямые доказательства присутствия в Норвегии чеченского спецназа. А это и беседы с друзьями на тему «в Норвегию ездили по работе», и фотографии с оружием, снабженные геотегами, свидетельствующими, что сделаны они на территории скандинавского королевства. Газета тут же напомнила: «кадыровцам», которые являются частью Росгвардии, выезжать с туристическими целями в Норвегию, входящую в НАТО, не разрешается — только «по заданию командования». Наконец, в Норвегии, добавим от себя, проживает не так уж мало выходцев из Чечни — они перебирались на север как политические беженцы в разгар первой чеченской войны. Даже в нашумевшем норвежском сериале «Оккупированные» один из персонажей — этнический чеченец. А чеченский спецназ — и это в России подтверждено вполне официально — участвовал во многих учениях и военных «акциях» в высоких широтах.

И самое главное, вряд ли получится опровергнуть само по себе повышение «политической температуры» в Арктике вообще и рост напряженности вокруг архипелага Шпицберген в частности.

Согласно Парижскому договору 1920 года, этот архипелаг, который в России называют Шпицберген, а в Норвегии — Свальбард, признается суверенной территорией Норвегии, но страны-участники договора могут вести здесь хозяйственную деятельность без военного присутствия. В годы «холодной войны» СССР добывал здесь уголь (для чего существовал даже трест «Арктикуголь»), на островах существовали три советских поселка — Баренцбург, Грумант и Пирамида. Такое «сосуществование» даже в худшие времена глобального противостояния обходилось без серьезных инцидентов. Но теперь…

Первые «трения» возникли в апреле 2015 года. Тогда на архипелаг прибыл Дмитрий Рогозин, на тот момент вице-премьер РФ, внесенный в «санкционные списки» Евросоюза. Здесь он сделал короткую остановку перед посещением Северного полюса. В Норвегии это вызвало понятное возмущение. В МИД Норвегии заявили: «Мы четко выразили российскому посольству в Осло, что появление людей, занесенных в санкционный список, на Свальбарде нежелательно». Более того, Рогозин, который появился на территории Норвегии, куда ему въезжать было запрещено, умудрился сделать заявление: «Российское присутствие на Шпицбергене должно закрепиться с учетом того внимания, которое сегодня президент и правительство уделяют российской Арктике».

Затем Москва начала «продвигать» исторические концепции, согласно которым, первыми на Шпицбергене появились русские поморы, которые дали ему свое название — Грумант.

Александр Хроленко, обозреватель МИА «Россия сегодня», в своем комментарии «Зачем НАТО нацелилось на Шпицберген» уверял: «На карте фламандского картографа и географа Герарда Меркатора, изданной в 1569 году, на месте современного Шпицбергена изображены семь островов под названием «Святые русские». На этих островах и ранее, и позднее проживали русские поморы». Можно было бы отнестись к этому как к истории, если бы на основании таких же зыбких (да еще и сфальсифицированных) «оснований» любимый форпост России — Армения — не «аргументировала» свою агрессию против Азербайджана и оккупацию Карабаха. Да и аннексия Крыма давала изрядную пищу для размышлений. Возможно, в 2015-2016 году еще можно было решить, что авторы этих прогнозов и предостережений «рисуют черта на стене», но в 2017 году, как сообщила та же AidriMer, в ходе нашумевших учений «Запад-2017» Россия уже отрабатывала атаку и захват Шпицбергена. Тут уже сомнений не осталось. Неудивительно, что в Норвегии уже принимают на свой счет и российские учения вблизи якутского острова Котельный — навыки «бросков» и «маршей» по ледяным арктическим полям завтра могут быть использованы уже на западном направлении. Тем более что от российской военной базы «Арктический трилистник» до Шпицбергена не так уж далеко.

Наконец, Шпицберген — архипелаг суровый и неуютный, но эти острова занимают чрезвычайно важное стратегическое положение, и экспедиции на Северный полюс стартуют именно отсюда. Тем более трудно переоценить важность контроля над ним в вопросе раздела арктического шельфа, где Москва, судя по многим признакам, всерьез «нацелилась» на «перекройку границ» в свою пользу. И вряд ли дело ограничится только научным анализом образцов породы с подводных хребтов Ломоносова и Менделеева.

Только вот к российской «перекройке границ» уже готовятся и в других странах. Нет, дело не в нашумевшем предложении Трампа властям Дании продать Гренландию США — пусть даже Гренландия географически куда ближе к Америке, чем к Европе, ее коренное население — эскимосы, и в Вашингтоне, скорее всего, помнят, как принадлежащие Дании Фарерские острова взяли и вышли из режима санкций против России, и не хотят повторения опыта с Гренландией, где еще в годы второй мировой и холодной войны находились важные авиабазы, мало кому хочется. Просто тот же Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил: «Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны». На первый взгляд, это «месседж», адресованный Китаю. Но…Финляндия непосредственного выхода к арктическому побережью теперь не имеет. А до второй мировой войны ей принадлежал незамерзающий арктический порт Петсамо. В 1944 году в результате Петсамо-Киркенесской операции он был освобожден от гитлеровцев и, в отличие от норвежского Киркенеса, перешел к СССР.

А на этом фоне обсуждение арктической проблематики Трампом и Ниинистё уже напоминает косвенный признак, что перекройка границ в Арктике, затеянная Москвой, может пойти совсем не по ее сценарию. И завершиться не в ее пользу.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az