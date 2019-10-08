Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

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«Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре», — говорится в телеграмме российского премьера.

«Хотел бы подтвердить готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях», — отметил Медведев.

Minval.az