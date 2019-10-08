Турция полностью готова к возможной военной операции на востоке от реки Евфрат в Сирии в целях создания зоны безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, сообщает Анадолу.

«Формирование зоны безопасности / коридора мира необходимо для создания безопасных условий проживания для сирийцев, а также способствует стабильности и миру в нашем регионе», — говорится в сообщении.

«ВС Турции никогда не потерпят создания террористического коридора на наших границах. Все приготовления к операции завершены», — подчеркнули в военном ведомстве.

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