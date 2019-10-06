Мадридский «Реал» может приобрести нападающего английского «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

Как сообщает RT со ссылкой на Calciomercato, «Реал» заинтересован в покупке форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Футболист не получает в своём клубе достаточно игровой практики. Основным форвардом «Сити» считается аргентинец Серхио Агуэро.

В текущем сезоне Жезус сыграл восемь матчей во всех турнирах и забил четыре гола. В среднем бразилец проводил на поле менее часа. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

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