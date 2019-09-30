Министерство иностранных дел Армении выступило с комментарием относительно заявления внешнеполитического ведомства Украины, в котором звучал призыв к гражданам страны не посещать оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

«Все заявления по нагорно-карабахскому вопросу, которые имеют односторонний характер и противоречат формулировкам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не способствуют процессу мирного урегулирования», — цитирует пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян издание Aysor.am.

Как сообщал ранее Minval.az, в распространенном заявлении МИД Украины отмечалось, что Киев считает недопустимым посещение гражданами Украины оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

«МИД подчеркивает, что неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах международно признанных границ», – заявили в МИД Украины.

Minval.az