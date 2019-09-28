Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым посещение гражданами Украины Нагорного Карабаха. Как говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, такая позиция касается также посещения Абхазии с Южной Осетией при въезде из России.

МИД подчеркивает, что неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ.

При этом ведомство «в связи с неоднократными обращениями наших партнеров настойчиво рекомендует гражданами Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающие к ним районы руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии, нарушение которого влечет за собой административную и уголовную ответственность».

Minval.az