В российском городе Ханты-Мансийск состоялись вторые партии полуфинального этапа Кубка мира по шахматам.

Как сообщает Report, на этом этапе азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов встретился с представителем Франции Максимом Вашье-Лаграв.

Раджабов вышел в финал, одержав победу во второй дуэли между шахматистами. Таким образом, он завоевал право на участие в Турнире претендентов, который пройдет в 2020 году.

Отметим, что стартовавший 10 сентября Кубок мира завершится 4 октября. В последний день запланированы тай-бреки для решающих встреч. Призовой фонд турнира составляет 1,6 миллионов долларов. Победитель получит 110 тыс. долларов, финалист – 80 тыс. долларов.

Minval.az