Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с обращением к Федерации футбола Ирана (FFIRI) по поводу разрешения женщинам посещать матчи любого уровня.

Как сообщает RT со ссылкой на ФИФА, делегаты организации провели встречу с иранскими футбольными чиновниками и в очередной раз обозначили свою позицию по поводу допуска женщин на матчи.

«Число женщин, посещающих стадион, должно определяться спросом на билеты. Проверка показала, что на стадионе «Азади», начиная с игры 10 октября 2019 года, не существует никаких значительных препятствий для осуществления этих мер», — говорится в сообщении.

Minval.az