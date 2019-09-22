Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мексике между американцем Джереми Стивенсом и мексиканцем Яром Родригесом был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стивенс получил повреждение глаза и просигнализировал рефери, что не может продолжать бой. Решение судьи вызвало негодование местных болельщиков. Организаторам пришлось задействовать охрану, чтобы вывести Стивенса из помещения. Разъяренные фанаты бросали в сторону американца мусор и стаканы с пивом.

Minval.az