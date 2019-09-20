Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Монако», а также сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет.

«Моя последняя игра была более года назад. Сейчас самое время остановиться – это решение напрашивалось давно. Пришло время сказать, что после 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру», – написал Бербатов в социальной сети Instagram.

Российский интернет-портал vesti.ru напоминает, что Бербатов – воспитанник софийского ЦСКА. Также защищал цвета немецкого «Байера», английских «МЮ», «Тоттенхэма» и «Фулхэма», откуда перешел в «Монако». Последним клубом в карьере Димитара стала «Керала Бластерс» из Индии.

Minval.az