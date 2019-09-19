Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста подал иск на свою маму, желая вернуть шесть своих футболок, которые хранятся у неё в доме.

Как сообщает RT со ссылкой на WDR, 26-летний защитник подал в суд на свою мать. Футболист хочет вернуть себе шесть своих футболок. По информации источника, конфликт между сторонами носит более глубокий характер, однако его причины пока неизвестны.

Да Коста выступает за франкфуртский «Айнтрахт» с 2017 года. Футболист имеет немецкий паспорт и родился в Германии, а его родители родом с Африканского континента.

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