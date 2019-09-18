Защитник «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс, права на которого принадлежат клубу АПЛ «Кристал Пэлас», дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky Sports.

24-летний англичанин укусил своего соперника в концовке матча Английской футбольной лиги с молодёжной командой «Вест Хэм Юнайтед», за что и был удалён с поля.

Иннисс является воспитанником «Кристал Пэлас», однако в его активе всего один официальный матч за основную команду лондонского клуба. Большую часть карьеры он играет в арендах в клубах низших футбольных лиг.

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