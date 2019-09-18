Психолог Азад Исазаде – о жизни детей после развода родителей

В Азербайджане увеличилось количество разводов. Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июле по стране зарегистрировано 9,793 тыс. разводов (рост на 14,7%). Соответственно увеличилось и количество детей, которым предстоит расти в неполных семьях. А ведь именно семья — это самое важное, что есть у ребёнка в жизни. Это поддержка и внимание папы и мамы, это защита от проявлений жестокости внешнего мира. Кроме того, ребёнок на примере родителей учится строить дальнейшие взаимоотношения, правильно воспринимать хорошее, переживать кризисные ситуации. И, соответственно, именно ребенок остается под ударом: папа ушел, мама осталась (или наоборот).

На эту тему сотрудник «Минвала» побеседовал с психологом Азадом Исазаде:

— Когда происходит глобальный разлад между мужем и женой, ребенок остается как шарик пинг-понг. Это печально, и самое ужасное то, что далеко не каждый родитель способен понять то, что происходит у ребенка в душе. Нередко мать, у которой глубинные обиды на своего бывшего мужа, начинает настраивать ребенка против отца, под разными предлогами откладывать встречи ребенка с отцом. И когда ребенок, наконец, озвучивает отцу истинную причину «мне не позволяет видеться с тобой мама», то ситуация еще более усугубляется. Это очень тяжело, потому что ребенок, не достигший половой зрелости, не в состоянии понять отношений между родителями. Скажите: как родители должны вести себя в случае развода и как должен проходить процесс отдельного проживания, чтобы от этого не страдал ребенок?

— Люди, идущие на развод (или уж разведенные), должны понимать всю меру ответственности. Понятно, что два человека не могут жить вместе. Но не более того. Они все равно остаются родителями и несут за детей одинаковую меру ответственности – моральную, физическую и материальную. Соответственно, развод должен проходить так, чтобы родители ни в коем случае не оставались врагами. Понятно, что ребенок и так будет страдать от того, что мама и папа вместе уже жить никогда не будут, но эти страдания не должны быть еще более увеличены. Родители должны проводить обязательно совместное участие в воспитании ребенка, в ходе его взросления. В таких случаях я всегда предлагаю представить ситуацию: ваш ребенок вырос и создает семью. На свадьбе его обязательно должны присутствовать и отец, и мать. Они должны вместе принимать участие – даже если они потом, после развода и создали каждый свои семьи. Но эта свадьба их ребенка, и они должны быть оба приглашены на это семейное торжество, и, кроме того, несли поровну всю моральную и материальную ответственность за это событие. Тоже самое касается и службы в армии – если разведены родители мальчика.

— Очень часто в желании переманить ребенка на свою сторону и внушить клише типа «Я круче мамы» отец, кроме того, что выплачивает алименты, тратит на ребенка очень много денег: берет с собой в поездки, покупает очень дорогие подарки. Ребенок – и это вполне естественно – в случае подобных «подкупов» на самом деле будет больше тянуться к богатому и щедрому папе, нежели к маме, которая тянет семью (возможно, еще и помогает своим престарелым родителям) и у которой нет возможности покупать столь щедрые дары своему чаду. Скажите, правильно ли поступает отец? Нужно ли баловать ребенка, вгоняя его чувства в рамки меркантильных интересов?

— Я считаю, что тратя на ребенка слишком много денег только ради того, чтобы привлекать в большей мере его внимание и любовь, родителям следует помнить, что это – не более чем покупка внимания. Любовь – это когда просто мама или папа рядом и ребенок уже счастлив, видя как они нежны и внимательны, добры и ласковы с ним. Тратя деньги на капризы ребенка, мы его балуем и не готовим в будущем к взрослой серьезной жизни. А потому траты должны быть взвешенными, потому что нужно учитывать материальные возможности другой стороны при разводе. В любом случае во главе угла должны быть заложены морально нравственные ценности.

— Сегодня в Азербайджане распространено такое явление, как женщины-эмапсипе, рожающие детей без мужа, как они говорят, «для себя». Понятно, если это бизнесвумен, которая способна дать своему ребенку все самое лучшее – образование в первую очередь. Но есть и такие, кто рожает детей от случайных одноразовых знакомств. Вполне естественно, что дети, зачатые неизвестно от кого и рожденные в неблагополучной среде, в бедности, не получают того, что может получить ребенок, рожденный в полной семье, в которой работают и мама, и папа. Кроме того, с учетом ментальности в стране, дети, рожденные от случайных контактов, постоянно получают напоминания об этом – от соседей, от «доброжелателей» и так далее. Стоит ли женщине, не способной дать своему ребенку защиту женщине поступать столь неосмотрительно, как вы считаете? Ведь под ударом и репутация ребенка, и его психика. Он может не выдержать напора общественного давления.

— Скажу так: в ребенке, рожденном без мужа, нет ничего предосудительного, это выбор каждой женщины, не желающей оставаться в одиночестве. Если женщина не может иметь семью, но в состоянии вырастить, кормить, обучить и воспитать ребенка одна, то тут нет ничего плохого. Другое дело, что в реалиях сегодняшнего общественного мнения ее поступок может восприниматься как негатив, и это не может не отразиться на ее ребенке. Но я еще раз повторяю: это право женщины, и общество должно к этому относиться либерально, лояльно. В случае с детьми, рожденными без мужа, самое главное, чтобы не страдали интересы ребенка, который по любому должен быть обеспечен всем необходимым, должен быть сыт и счастлив. Но ребенок этот не знает своего биологического отца. Обычно матери таких детей рассказывают, что отец погиб еще до рождения малыша, рассказывают так же, что отец был героем (космонавтом, моряком, разведчиком и так далее), то есть какие-то сказки для малыша. И в этом тоже нет ничего плохого, потому что пока ребенок еще маленький, он может в это верить. А вот когда подрастет и будет подготовлен узнать правду, то тогда мать может открыть секрет его появления на свет, хранимый долгие годы.

— В исследования американского психолога Мэвиса Хэттерлингтона, посвятившего всю свою карьеру изучению неполных семей, есть определение, что девочки, чей отец погиб, ведут себя очень сдержанно по отношению к представителям противоположного пола и избегают любого контакта, а вот девочки, чей отец ушел из семьи, наоборот предрасположены к контакту, флирту и общению. Такой своеобразный психологический, я бы сказала, даже где-то мистический посыл. Кроме того, говорят, что бумеранг еще никто не отменял: если отец бросит мать, то, возможно, сын этих родителей поступит точно так же со своей женой, и его ребенок тоже будет расти в неполной семье. Так ли это?

— Я согласен, что в неполной семье могут возникнуть определенные проблемы. Мне приходилось сталкиваться с такими случаями, когда отец относился к дочери не то, чтобы нехорошо, а откровенно плохо. И когда девочка вырастает, она начинает на своем уровне мстить. Месть ее, как правило выражается в беспорядочной половой жизни. Девочка, вступая в контакт с различными мужчинами, мстит своему отцу за ненависть, подсознательно унижает его мужское достоинство. Кстати, родители в этом случае не всегда бывают в разводе, такое происходит и в полных семьях. В моей практике были случаи так называемой «психологической нимфомании», причиной которой было негативное отношение родного отца. Кстати, в случае развода в таких семьях ситуация бывает еще хуже: являясь носителем фамилии отца, девочка в подростковом возрасте пускается, как говорится, во все тяжкие. Такая же месть может быть и по отношению к матери: если у нее были частые смены партнеров, если мать была замешана в прошлом в какой-либо неприятной истории, дочь будет ей мстить таким же образом.

Яна Мадатова

Minval.az