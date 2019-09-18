Действующий чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как планирует завершить карьеру, передает «Первый канал».

По мнению бойца свободного стиля (MMA), ему по силам провести еще три или четыре боя.

«Отец мне говорил, что его пик физической формы пришел где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде. Я с ним тоже делюсь, как я себя чувствовал в 29, 30, почти 31.

Отец говори, что еще года два мне можно драться, а когда увидит на тренировках или в режиме какие-то минусы, пропуски, то сразу скажет. Так что пока я могу тренироваться и не отходить от дисциплины, выступать.

После 28 побед думаю, что можно до тридцатки довести. 30:0 было бы хорошо. Минимум три или четыре боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть», — сказал Нурмагомедов.

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