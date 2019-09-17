Рабочее утро вторника для граждан страны, отправляющихся на учебу и на работу в метро, началось с привычных казусов – как же без них? Но, похоже, что сегодня их, казусов этих, было более чем достаточно.

Начнем с того, что в утренний час пик просто невозможно было протолкнуться в вагоны. А те, кто смог это сделать, ехали в режиме инфернальных условий: духота, толчея и невозможность шевельнуть руками и ногами из-за чересчур высокой плотности пассажиропотока.

Далее, интервал между приходом и отправлением со станции поездов достигал 8-9 минут. Кроме того, практически все составы, идущие по линии «Дернягюль» – с 9.30 до 10.20 состояли из старых, душных и некомфортабельных вагонов, в которые пассажиры просто отказывались садиться. В результате высокая плотность пассажиропотока наблюдалась и на перронах.

Кроме того, в СМИ поступили жалобы о том, что в утренний час пик на станции метро «Халглар Достлугу» поезд прибыл с интервалом в 4-5 мин. Но самая соль не в опоздании состава, а в том, что в последнем вагоне не открылась дверь, а затем и вовсе погас свет во всем вагоне. Только после вмешательства машиниста неполадка была устранена, и поезд снова отправился в путь.

Далее: сегодня утром в движении нового поезда, направлявшегося со станции «Кёроглу» до станции «Улдуз» возникли проблемы, и он остановился в тоннеле.

Начавший через несколько минут движение поезд вновь остановился на станции «Нариман Нариманов».

Данный факт подтвердил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, который отметил, что «в час пик пассажир попытался удержать двери одного из вагонов», в результате чего была «удалена программа в системе». На ее восстановление требуются 2-3 минуты, поэтому возникли опоздания в движении поездов.

Но пресс-секретарь почему-то не объяснил (и навряд ли объяснит) – почему с началом нового учебного года вот уже второй день подряд происходят необъяснимые катаклизмы, которых по идее быть вообще не должно – особенно с учетом того, что в течении года руководство «Бакметрополитена» усиленно рекламировало и хваленный микроклимат, и покупку новых поездов, и внедрение их на линии.

Так получилось, что автор этих строк и сам оказался в этот утренний час пик в метро, ибо каждый день он вынужден добираться до работы этой подземной дорогой. Зафиксированные интервалы между прибытием составов просто ужасали: 6-7-8 минут.

Согласитесь, что для человека, спешащего на работу, это время дорогого стоит. В принципе, фото интервалов и битком набитого вагона были сделаны исключительно для объяснения причины опоздания. Но, тем не менее, они оказались как нельзя кстати. Так или иначе, поездка в метро, которая обычно занимает 25 минут, затянулась более чем на час.

Остается открытым вопрос: руководство «Бакметрополитена» готовит жителей к аду при жизни? Ведь достаточно только спуститься под землю, чтобы потом остаться там навсегда. Отметим напоследок, что результате инцидента с поездом, остановившимся на ст.м. «Нариманов» ухудшилось самочувствие женщины в одном из вагонов (позже ей была оказана необходимая медицинская помощь бригадой врачей «Скорой помощи»).

По словам сотрудников метрополитена, их новый начальник Заур Гусейнов – в отличие от своего предшественника – не покидает своего уютного кабинета. А может, ему стоило бы все же иногда спускаться во вверенное ему «подземное царство»? Быть может, тогда бы он, наконец, прислушался к многочисленным жалобам жителей и гостей столицы. Но не факт: к его «путешествию» по подземным маршрутам тщательно подготовятся сотрудники ведомства, а завтра он заявит, что журналисты и пассажиры лгут, дескать он сам все видел своими глазами…

И если руководство бакинской «подземки» только говорит о комфорте, но не дает его, тогда может быть серьезно стоит подумать об автобусных маршрутах? Хотя и в этой сфере не все гладко, да сладко. Но это уже совсем другая история.

Яна Мадатова

Minval.az