Балерина Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе журналистки Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Артистка заявила, что не жалеет о том, что отклонила приглашение на торжество. Она рассказала, что провела день в домашней русской бане.

«Отмываюсь от того, от чего могла бы ещё долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу», — сказала Волочкова.

Она поблагодарила своего возлюбленного, который посоветовал ей не идти на свадьбу Собчак и Богомолова, а также сравнила их бракосочетание с «вакханалией» и «трэшем».

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