Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему отказалась от приглашения на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает «Комсомольская правда».

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По словам Волочковой, ее просили открыть торжество «танцем умирающего лебедя», на что она сначала согласилась.

На следующий день ей позвонил Богомолов, заявив, что она должна появиться после первого поцелуя новобрачных. Он отметил, что «хочется, чтобы это было смешно».

Балерина рассказала, что попыталась уточнить, где будет проходить церемония, так как она не может танцевать на кафельном полу, но ей не ответили. В итоге она решила отказаться, чтобы не участвовать в «пиар-акции».

По ее словам, позже она узнала, что многие известные люди отказались идти на эту свадьбу. Волочкова отметила, что не хочет участвовать «в этой вакханалии», при этом отметив, что ее свадьба тоже была шоу, но «интеллигентное».

«А тут, смотрите, новобрачные приезжают в загс на катафалке, а потом еще венчание. Есть святые вещи, на которых пиариться … не позволительно никому. На мой взгляд, это псевдоженитьбы, псевдоболезни и псевдорождения детей», — заявила Волочкова.

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