Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак со своим женихом театральным режиссером Константином Богомоловым приехали в ЗАГС на катафалке. Ролик появился на странице в Twitter Пятого канала.

Церемония бракосочетания проходит в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. К нему пара подъехала на автомобиле для похоронных процессий.

Катафалк был обит красной тканью, а на крыше прикреплены два золотых кольца. На крыле авто заметна надпись «Пока смерть не разлучит нас».

Minval.az