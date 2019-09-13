Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак со своим женихом театральным режиссером Константином Богомоловым приехали в ЗАГС на катафалке. Ролик появился на странице в Twitter Пятого канала.
Церемония бракосочетания проходит в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. К нему пара подъехала на автомобиле для похоронных процессий.
Появилось первое видео Собчак и Богомолова, подъехавших к столичному ЗАГСу#Собчак #Богомолов pic.twitter.com/vzhPhBbGYn
— Пятый канал Новости (@5tv) 13 сентября 2019 г.
Катафалк был обит красной тканью, а на крыше прикреплены два золотых кольца. На крыле авто заметна надпись «Пока смерть не разлучит нас».