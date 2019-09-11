Представитель Турции азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев одержал победу в беге на 200 метров в матчевой встрече сборных Европы и США, которая проходит в Минске.

Гулиев показал результат 20,16 секунды, вторым стал итальянец Эсеоса Десалу (20,66), замкнул тройку лучших американец Кайри Кинг (20,83).

В метании молота у женщин победила полька Йоанна Федоров (74,34 метра). Второе место заняла Анна Малышик из Белоруссии (72,70), третьей стала американка Брук Андерсен (72,59).

Представитель Швеции Арман Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом, преодолев планку, установленную на высоте 5,85 метра. Вторым и третьим стали поляки Петр Лисек (5,80) и Павел Войцеховский (5,75) соответственно.

Minval.az