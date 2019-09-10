Хабиб Нурмагомедов — чемпион не только на ринге, но и в семейной жизни. Тренер (и отец) российского спортсмена сообщил, что боец готовится стать папой в третий раз. О личном Хабиб говорит редко, почти никогда. Единственное, что известно его фанатам, что он счастливо женат. В 2015 году у него родилась дочь. В 2017-ом на свет появился второй малыш — долгожданный сын. Свою семью спортсмен скрывает от публики.

«У Хабиба двое детей. Ждем третьего», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов российскому интернет-порталу Sport24.

Minval.az