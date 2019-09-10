Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был тайно доставлен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, передает ТАСС.

Как сообщает Parisien, бывший спортсмен, получивший тяжелую травму головы в 2013 году, был перевезен в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. Для того, чтобы скрыть транспортировку экс-пилота, носилки были покрыты черным покрывалом, чтобы скрыть лицо Шумахера.

Отмечается, что в Париже немцу будет проведено введение стволовых клеток.

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