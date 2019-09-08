Пилот Ferrari Шарль Леклер, стартовавший с первой позиции на стартовой решётке Гран-при Италии «Формулы-1», одержал победу в гонке. Второе и третье места заняли гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно, сообщает RT.
Пилот Ferrari Шарль Леклер, стартовавший с первой позиции на стартовой решётке Гран-при Италии «Формулы-1», одержал победу в гонке. Второе и третье места заняли гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно, сообщает RT.
Дата: 2019/09/08 19:44
Раздел: Спорт
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