Пилот Ferrari Шарль Леклер, стартовавший с первой позиции на стартовой решётке Гран-при Италии «Формулы-1», одержал победу в гонке. Второе и третье места заняли гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно, сообщает RT.

Minval.az