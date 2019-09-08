Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
MADNESS @TeamKhabib pic.twitter.com/76d5GUt2xZ
— Dana White (@danawhite) 7 сентября 2019 г.
Российский боец повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Тогда началась массовая драка, после которой Уайт отказался отдавать россиянину чемпионский пояс, пишет «Лента.ру».
В этот раз Нурмагомедов всего лишь отпраздновал победу со своей командой, после чего вернулся в клетку.