Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.

Российский боец повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Тогда началась массовая драка, после которой Уайт отказался отдавать россиянину чемпионский пояс, пишет «Лента.ру».

В этот раз Нурмагомедов всего лишь отпраздновал победу со своей командой, после чего вернулся в клетку.

Minval.az