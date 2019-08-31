Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

Так, во время дискуссии глава государства поинтересовался, действительно ли открытая в чеченском Шали мечеть самая большая в мире. Кадыров ответил утвердительно, добавив, что она еще «и самая красивая мечеть в мире, на самом деле».

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — не согласился Путин.

«Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — ответил Кадыров.

На прошлой неделе в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Она вмещает более 30 тысяч человек, а прилегающая к ней территория может разместить еще 70 тысяч молящихся.

Minval.az