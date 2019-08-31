В Грузии, недалеко от села Телети района Гардабани микроавтобус с гражданами Армении столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились граждане Азербайджана. Авария произошла примерно в 02:00 – 03:00 по местному времени.

Как сообщает АПА, в результате аварии получил травмы один из двух граждан Азербайджана.

Всего телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 человек.

8 из них были доставлены в Новую Больницу, 3 – в больницу святого Иоахима и Больницу Анны, 2 –в Клинику Ингороква, 4 – в Клинику Пинео, еще 3 человека были переведены в больницу скорой хирургии и травматологии.

17 пострадавших в аварии являются гражданами Армении, 2 – Грузии, 1 — Азербайджана.

Отметим, что в результате аварии скончались 2 гражданина Армении.

Minval.az