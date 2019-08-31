Главное управление Министерства внутренних дел по Москве сообщает, что в центре столицы в несогласованном публичном мероприятии участвуют около 750 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу московская полиция попросила организаторов не проводить ее, а граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.

«Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних», — говорилось в сообщении.

Minval.az