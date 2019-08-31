Президент России Владимир Путин направил второму президенту Армении Роберту Кочаряну, находящемуся под стражей в республике, поздравления по случаю 65-летия.

Российский лидер отметил многолетнюю государственную деятельность юбиляра, заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Президент РФ подчеркнул вклад Кочаряна в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье.

«Знаем вас как настоящего друга России, много сделавшего для укрепления союзнических отношений между нашими государствами», — отметил Путин и пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевных сил и стойкости.

Minval.az