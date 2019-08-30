Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды, которую, по его словам, очень ценит генсек ООН Антониу Гутерреш, и заверил, что она лучше русской водки.

Как передает РИА Новости, Болтон в четверг впервые посетил Беларусь, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время. Он провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД республики.

«Это в магазине не продается — водка, белорусская, из нашей родниковой воды (под названием «Президент — ред.)», — сказал Лукашенко. Кадры беседы показал в четверг белорусский телеканал ОНТ.

«Лучше, чем русская водка?» — уточнил Болтон.

«Да», — ответил Лукашенко. По его словам, производится небольшое количество этой водки. «Только для подарков. Главам государств я обычно дарю… Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — добавил Лукашенко.

По его словам, «Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего». «Если понравится, мы вам передадим еще», — отметил белорусский лидер.

Он также передал Болтону белорусские сладости из шоколада. «Когда сядете в самолет, можете есть. Это без сахара и консервантов, поэтому надо съесть за 10 дней, не позднее», — уточнил президент.



Minval.az